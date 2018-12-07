شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يبدأ بالتعافي – تحليل – 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.62% بما يعادل 0.67 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 107.51 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 116.18 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد