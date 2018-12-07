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شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يحول خسائره إلى أرباح – تحليل – 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بآخر جلساته وذلك بعد تسجيل أدنى سعر خلالها عند 81.29 ، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً خسائره تلك إلى أرباح بلغت نسبتها 1.94% بما يعادل 1.63 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 93.70 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 83.75 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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