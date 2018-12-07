الان تتابع العراق يستغنى عن الغاز الإيراني في هذا الموعد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

حدد مسؤول كبير في قطاع الطاقة بالعراق، موعد الاستغناء النهائي عن الغاز الإيراني المستخدم في توليد الطاقة بمحطات الكهرباء العراقية.

وقال رئيس شركة غاز الجنوب الحكومية، حيان عبدالغني، إن وقف استيراد النفط الإيراني يحتاج مدة لا تقل عن عامين لحين تعزيز العراق إنتاجه.

وأشار إلى أن إنتاج العراق الحالي من الغاز لا يكفي لسد احتياجات محطات الكهرباء، فضلا عن احتياج فترة زمنية لا تقل عن 24 شهرا لتشغيل مشروعات غاز جديدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إنتاج 1.3 مليار قدم مكعب من الغاز العراقي بنهاية 2020.