شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تبحث زيادة التبادل التجارى بين مصر وجورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أمس الخميس وفد الحكومة الشرعية الأبخازية بجورجيا الذى يزور مصر فى الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجارى لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون الإقتصادى بين مصر وجورجيا .

وضم الوفد الجورجى الكسندر نالباندوف سفير جورجيا فى مصر وفاختانغ كولبايا – رئيس المجلس الأعلى لجمهورية أبخازيا ذات الحكم الذاتى التابعة لدولة جورجيا وجمال جمخريا - نائب المجلس الأعلى لجمهورية أبخازيا ذات الحكم الذاتى و إيفان دوليدزه- رئيس غرفة التجارة والصناعة فى جمهورية أبخازيا ذات الحكم الذاتى.

وقال المهندس إبراهيم العربى إن مصر لديها فرص تجارية واستثمارية كبيرة معربا عن تقدير المجتمع التجارى والاقتصادى المصرى، مشيرا إلى ضرورة تكثيف اللقاءات بين مجتمعى الأعمال فى البلدين لبحث سبل زيادة التبادل التجارى والاستثمارى المشترك .

وأكد العربى، أن الغرفة توفر كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن السوق المصرى وما يتوفر به من فرص استثمارية فى مختلف الأنشطة ،لافتا إلى أن مصر وجورجيا ترتبطان بعلاقات تاريخية على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والتجارية والإقتصادية وتعد جورجيا شريك إستراتيجى مهم لمصر على المستوى الدولى مشددا على إن مصر تنطلق على طريق الإستثمار والتنمية فى ضوء مسيرتها الجادة نحو الاصلاح الإقتصادى الشامل وفقا لبرنامج مصرى محدد وواضح المعالم وملتزم بالأهداف الوطنية الخالصة الواردة فى إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

واستعرض العربى خطوات الاصلاح الاقتصادى منها إجراءات تشجع على جذب الإستثمارات منها " تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم ، السعى الجاد والمنظم لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح البيئة التشريعية لتحسين مناخ الإستثمار ، إصدار قانون جديد للإستثمار يسهل إجراءات الإستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة ويذلل العقبات أمام أنشطتهم داخل مصر.

واكد "العربي" أن مصر تعظم الاستفادة من موقعها الجغرافى الذى يتوسط كيان منتجى ومستهلكى الطاقة فى العالم وتوافر البنية التحتية وعلى رأسها قناة السويس وإستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة وأصبح من الضرورى دعم التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف .

وذكر "العربي" أن مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لذا نسعى لتنويع إقتصادنا وتطوير قدراته الإنتاجية فى مختلف المجالات وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والإستثمار،ولذلك مصر ترحب دائما بالمستثمرين ورجال الصناعة الراغبين الدخول فى شراكات إقتصادية بالمناطق الصناعية الجارى إنشاؤها حاليا فى مصر.

وتوقع رئيس غرفة القاهرة أن تكون نتائج هذا الملتقى هو ما نتطلع إليه من آمال وطموحات وأن يكون خطوة هامة ومحورية على مسار نشارك فيه جميعا فى صياغة معالمه بهدف إنجاز ما يتطلع إليه شعبينا من تنمية إقتصادية وإجتماعية شاملة ومستدامة وحياة كريمة لمواطنينا والأجيال القادمة ، كما أننا نعلق أمالا كبيرة على نجاح هذا الملتقى فى نقل صورة أكثر تفصيلا لطبيعة التطورات الإقتصادية التى تحدث حاليا فى مصر.

وأكد اعضاء الوفد الجورجى أن الهدف من الزيارة زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين فى مختلف القطاعات من بينها مجالات الزراعة والسياحة.

وقال السفير الجورجى إنه من خلال اللقاءات المتبادلة بين الوفود فى البلدين خلال الفترة القادمة يمكن تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى الذى يصب فى النهاية فى مصلحة الطرفين مشيرا الى ضرورة تنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الاعمال فى مصر وجورجيا عن طريق غرفة القاهرة لتنمية التعاملات التجارية والاستثمارية وهو ما ايده رئيس غرفة القاهرة مشيرا الى ان الغرفة تستعد لاستقبال اصحاب الشركات والمستثمرين الجورجيين فى اى وقت وتوفير كافة البيانات التى يحتاجونها لدخول السوق المصرى والاستثمار به او ابرام شراكات مصرية جورجية والاستفادة من المنتجات المصرية بالسوق الجورجي.