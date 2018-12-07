شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التخلي عن حاجز 100$ الايثريوم يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 16 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 4% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى 16 شهرا ، وذلك بعد التخلي عن الحاجز النفسي عند 100$ لكل وحدة ايثريوم ، وبعد تجدد عمليات البيع المفتوحة بالسوق الرقمية ، عقب قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تأجيل اتخاذ قرار حول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:21 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 85$ بانخفاض قدره 4$ بأكثر من 4.4%،حيث سعر الافتتاح عند 89$ ،و سجلت أعلى مستوي عند 91$ ،وأدنى سعر عند 81$ الأدنى منذ آب/أغسطس 2017.

فقد الايثريوم خلال تعاملات الخميس نسبة 11.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، متخليا عن حاجز الدعم النفسي عند 100$ ، مع تسارع عمليات البيع بالسوق.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 10 مليار$ إلى إجمالي 106 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى منذ آب/أغسطس 2017.

فقدت ثالث أكبر عملة رقمية بالعالم حاليا "الايثريوم" حوالي 43% على مدار شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى سابع خسارة شهرية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية منذ بداية التداول الرسمي على العملة فى آب/أغسطس 2017.

تتواصل عمليات البيع المفتوحة للأصول الرقمية حاليا ،واستمرار خروج السيولة الاستثمارية من السوق ،وهو ما ينعكس بالهبوط الحاد فى معظم أسعار العملات الكبرى بسوق التشفير ، خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن تضيق النواحي التنظيمية على تبادلات تلك العملات فى الولايات المتحدة " أكبر سوق للأصول الرقمية فى العالم".

وفقا لوثيقة رسمية نشرت يوم الخميس 6 كانون الأول/ديسمبر ،أرجأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC مرة أخرى قرارها بشأن إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETFs.

حددت الهيئة الأمريكية الموعد النهائي الجديد فى 27 شباط/فبراير 2019 من أجل إجراء المزيد من المراجعة لمقترحات تغيير القاعدة لإدراج وتداول ETF بتكوين من قبل شركة فان إيك وشركة سوليد إكس فى بورصة شيكاغو CBOE.

وأعاذت الهيئة ذلك التأجيل بالحاجة إلى فترة أطول يتم خلالها إصدار القرار بالموافقة أو الرفض على تغيير القاعدة المقترحة ،ويكون الوقت كافيا للنظر فى إجراءات وسلامة القرار.

وبموجب قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ،يجب على الهيئة إصدار أمر بالموافقة أو الرفض على تغيير القاعدة المقترحة فى موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد تاريخ نشر الإشعار ، وإذا رأت الهيئة أن ذلك ضروري يجوز تمديد تلك الفترة إلى 60 يوما أخرى.