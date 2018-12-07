شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مستقرا قبل صدور بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل سلة من العملات العالمية ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة بالعملة الأمريكية ، قبل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة ، والتي تقدم أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد بالعالم ، وحول احتمالات استمرار الاحتياطي الاتحادي فى تشديد السياسة النقدية فى المستقبل.

يتداول مؤشر الدولار بحلول الساعة 11:41بتوقيت جرينتش حول مستوي 96.75 نقطة من مستوي الافتتاح 96.75 نقطة وسجل أعلى مستوي 96.87 نقطة وأدنى مستوي 96.71 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بحوالي 0.3% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعد بيانات أسوأ من التوقعات عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة إلى 2.896% ، و الذي يعد أدنى مستوى منذ آب/أغسطس الماضي ، لتواصل العوائد خسائرها التي بدأت على نطاق واسع الأسبوع الماضي ، بعد تصاعد الشكوك فى احتمالات استمرار المركزي الأمريكي فى رفع أسعار الفائدة خلال 2019 ، وزادت تلك الشكوك فى أعقاب تصريحات جيروم باول محافظ البنك المركزي بأن أسعار الفائدة الأمريكية أقل قليلا من الحيادية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أعضاء الاحتياطي الاتحادي يدرسون حاليا اتخاذ موقف الانتظار والترقب بالنسبة لمستقبل رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد الزيادة المحتملة فى سعر الفائدة خلال اجتماعهم فى وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن أجل إعادة تقييم مسار نمو الاقتصاد الأكبر بالعالم خلال الربع الرابع من هذا العام ، واحتمالات استمرار الاحتياطي الاتحادي فى تشديد السياسة النقدية ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الشهرية بالقطاع الغير زراعي ، إيجابية تلك البيانات سوف تعزز تلك الاحتمالات وسوف تدفع الدولار الأمريكي للارتفاع مجددا مقابل معظم العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 198 ألف وظيفة جديدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع إضافة 250 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر ،مع استقرار معدل البطالة عند 3.7% وهو أدنى معدل منذ عام 1969، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% فى الشهر السابق.