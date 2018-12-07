شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بدعم طلب استثماري والأنظار على بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، لتقترب مجددا من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بدعم تحسن الطلب الاستثماري نسبيا على أصول الملاذات الآمنة ، خاصة بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى فى أربعة أشهر ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.50$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.44$،وسجلت الأعلى عند 14.52$ ،والأدنى عند 14.43$.

فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع 14.65$ للأوقية.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية فئة عشر سنوات يوم الجمعة إلى 2.896% ، والذي يعد أدنى مستوى منذ آب/أغسطس الماضي ، مع تراجع احتمالات تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2019 ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لجيروم باول محافظ البنك الفيدرالي الاتحادي.

قال جيروم باول الأسبوع الماضي فى النادي الاقتصادي بنيويورك "أن أسعار الفائدة الأمريكية أقل قليلا من الحيادية".

ومن أجل إعادة تقييم احتمالات قيام البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الرابعة خلال العام الحالي ،واحتمالات الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، إيجابية تلك البيانات سوف تعزز الاحتمالات ، وبالتالي سوف تضغط سلبا على معظم أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 198 ألف وظيفة جديدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع إضافة 250 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر ،مع استقرار معدل البطالة عند 3.7% وهو أدنى معدل منذ عام 1969، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% فى الشهر السابق.