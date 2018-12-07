الان تتابع “أوبك” مازالت تبحث عن اتفاق نهائي وإيران تسعى لإعفاءات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه ليس واثقا من أن “أوبك” ستتوصل إلى اتفاق، اليوم، لخفض إنتاج النفط، في الوقت الذي تقول فيه مصادر إن المملكة، أكبر منتج في المنظمة، لم توافق بعد على استثناءات لطهران التي تخضع لعقوبات أمريكية.

واستأنفت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” المناقشات بفيينا، صباح اليوم، قبل اجتماع مع المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا، يعقد في وقت لاحق يوم الجمعة.

ويوم الخميس، قالت مصادر من “أوبك” إن المنظمة اتفقت مؤقتا على خفض إنتاج النفط، لكنها لم تتمكن من اتخاذ قرار بشأن معايير محددة للتخفيضات، في الوقت الذي تنتظر فيه التزاما من روسيا وهي منتج ذو ثقل من خارج المنظمة.

ويوم الجمعة، قال مصدران في “أوبك” إن إيران، التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية في نوفمبر الماضي، تؤخر أيضا التوصل لاتفاق نهائي، وإنها “تسعى للحصول على استثناء لحين إلغاء العقوبات”.

ومع سعى ترامب للضغط على طهران بالعقوبات، سيقدم خفض إنتاج “أوبك” دعما إضافيا لطهران عبر زيادة سعر النفط.

وأجاب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بالنفي، ردا على سؤال، بشأن ما إذا كان واثقا في أن اجتماعات اليوم ستتمخض عن اتفاق.

وعلى صعيد السوق، انخفضت أسعار النفط بنحو الثلث منذ أكتوبر الماضي، إلى ما يقل عن 60 دولارا للبرميل، في الوقت الذي رفعت فيه السعودية وروسيا والإمارات الإنتاج لتعويض انخفاض صادرات إيران ثالث أكبر منتج في أوبك.

وحفز انخفاض السعر “أوبك” وحلفاءها، على بحث تخفيضات الإنتاج، وقال الفالح يوم الخميس إن تخفيضات محتملة من المشاركين في الاتفاق تتراوح بين نصف مليون و1.5 مليون برميل يوميا.

وقالت إنرجي أسبكتس في مذكرة إن “استثناء إيران هو العقبة الأكبر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الإطار الزمني للاتفاق سيُرحل إلى الربع الأول من 2019”.

وقال الفالح إن خفضا قدره مليون برميل يوميا سيكون مقبولا، وإنه التصور الأساسي حتى الآن، لكنه أضاف أن هناك حاجة لالتزام روسيا بكميات كبيرة.

واجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مع الرئيس فلاديمير بوتين، في سان بطرسبرج يوم الخميس وعاد إلى العاصمة النمساوية صباح يوم الجمعة.

وقال مندوبون من “أوبك” إن المنظمة وحلفاءها يمكنهم خفض الإنتاج مليون برميل يوميا إذا ساهمت روسيا بمقدار 150 ألف برميل يوميا. أما إذا ساهمت بنحو 250 ألف برميل فمن الممكن أن يتجاوز حجم الخفض الإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر بوزارة الطاقة الروسية، اليوم، إن موسكو مستعدة للمساهمة بخفض قدره نحو 200 ألف برميل يوميا، وإن إيران وليس روسيا هي العقبة الرئيسية على ما يبدو حاليا أمام التوصل إلى اتفاق.

وتنافست روسيا والسعودية والولايات المتحدة، على صدارة منتجي الخام في الأعوام القليلة الماضية. ولا تشارك الولايات المتحدة في أي مبادرات لتقييد الإنتاج بسبب قوانين مكافحة الاحتكار لديها وتشظي قطاعها النفطي.

ويوم الخميس، أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن الولايات المتحدة أصبحت مصدرا صافيا للنفط الخام والمنتجات المكررة للمرة الأولى على الإطلاق، مما يبرز كيف تسبب ارتفاع الإنتاج في تغيير معادلة المعروض في الأسواق العالمية.