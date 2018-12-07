التمويل الدولية توقع اتفاقية لاستثمار مليون دولار في شركة «فيزيتا» الناشئة

شهدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة فيزيتا تستثمر بموجبه المؤسسة عضوة مجموعة البنك الدولي مليون دولار في الشركة الناشئة.

ووقع الاتفاقية مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمير برسوم، رئيس مجلس إدارة شركة فيزيتا للخدمات الصحية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعاون وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية، باختيار أكثر من 100 شركة ناشئة وواعدة في إفريقيا للمشاركة في مبادرة جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء القارة.

ويأتي التوقيع، قبل يوم من عقد منتدى أفريقيا 2018 لدول تجمع الكوميسا، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ خلال يومي غدٍ وبعد غد.

وفيزيتا هي منصة إلكترونية تتيح للمرضى إمكانية البحث عن الطبيب المناسب بسرعة وعبر ثلاث دول في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود مؤسسة التمويل العالمية لدعم ريادة الأعمال في مصر، وتعزيز فرص حصول الشركات الناشئة على التمويل، والمساعدة في خلق أسواق جديدة.

ومن المتوقع أن يساعد هذا الدعم المقدم من مؤسسة التمويل الدولية في مضاعفة عدد المرضى الذين تدعمهم فيزيتا إلى مليون مريض خلال الخمسة أعوام القادمة.

وتتضمن قاعدة بيانات فيزيتا 4300 طبيب ومختص، وسيساعد هذا الاستثمار في توسيع نطاق عملياتها في كل مصروالمملكة العربية السعودية، والأردن، والتوسع في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما شهدت الوزيرة توقيع عقد استثمار 6 ملايين دولار من مؤسسة التمويل الدولية في إحدى الشركات الناشئة في نيجيريا “Kobo360” والتي تقدم خدمات نقل البضائع للشركات عبر محطتها الإلكترونية للوجيستيات.

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