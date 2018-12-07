شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصناعة والنقل يبحثان مع وفد شركة مرسيدس تزويد مصر بالأتوبيسات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج الأتوبيسات برئاسة تيل اوبروردر، حيث تناول اللقاء بحث الاستفادة من إمكانات الشركة فى تزويد مصر بالأتوبيسات السريعة ( ذات المسارات الخاصة ) والتى تعد أحدث الوسائل المستخدمة فى النقل الجماعى.

وقال عمرو نصار، إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار توجه الوزارة نحو جذب الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرى ونقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية متميزة فى مجال صناعة الأتوبيسات وهو الأمر الذى يتيح إقامة شراكة بين إحدى الشركات المصرية وشركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج هذه النوعية من الأتوبيسات، والتى تسهم فى تخفيف حدة الزحام وبصفة خاصة داخل المدن وكذا تقليل نسب العوادم ومن ثم تحقيق التوافق مع الاشتراطات البيئية.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير أسطول النقل وبصفة خاصة وسائل النقل الجماعى بهدف إيجاد وسائل نقل سريعة للربط بين المدن، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن إنتاج هذه النوعية من الأتوبيسات بمصر يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية الحكومة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

وقال الوزير، إنه سيتم البدء فى تشغيل هذه النوعية من الأتوبيسات بالمدن الجديدة وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة لسهولة إقامة المسارات الخاصة بها إلى جانب دراسة المناطق المقترح تسيير الأتوبيسات الجديدة بها والمزودة بطرق جاهزة وتعمل بكفاءة، لافتاً إلى أنه من المستهدف بدء التشغيل التجريبى خلال عام 2020.

ومن جانبه أشار تيل أوبروردر رئيس شركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج الأتوبيسات، إلى أن الشركة تمثل إحدى الشركات الرائدة عالمياً فى إنتاج الأتوبيسات حيث تستحوذ على حوالى 45% من الحصة السوقية لإنتاج الأتوبيسات فى العالم وتتواجد منتجاتها فى 520 مدينة حول العالم، لافتاً إلى أن الشركة حريصة على التواجد فى السوق المصرى والذى يمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

ولفت إلى أن الشركة ستبدأ فى إعداد الدراسات المبدئية الخاصة بإنشاء خطوط النقل السريعة وبدء إنتاج هذه النوعية من الأتوبيسات بمصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية، مشيراً الى أن هذا الاتوبيس مزود بأحدث التكنولوجيات الحديثة للتصنيع والأمان فضلاً عن أنها مزودة بمراكز تحكم لتحديد دورية تقاطر الأتوبيسات وهو الأمر الذى يسهم فى حل مشاكل التكدس المرورى وتوفير الرفاهية للركاب.