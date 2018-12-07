شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اجتماعات الكوميسا بشرم الشيخ × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع فعاليات منتدى "أفريقيا 2018" الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ يومى 8 و9 ديسمبر الجارى، يقدم ”الخليج 365” أهم 10 معلومات عن اجتماعات الكوميسا فى شرم الشيخ - تنعقد اجتماعات الكوميسا الحالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. - المنتدى يقدم مصر كبوابة استراتيجية لأفريقيا فى الوقت الذى تشهد فيه القارة تطورات كبيرة. - ترعى مصر منتدى الكوميسا للسنة الثالثة على التوالى وتنظمه وزارة الاستثمار. - منتدى أفريقيا 2018 سيشهد على مدار أيام انعقاد جلسات الاستماع إلى العديد من خبراء الاستثمار الأجنبى المباشر، وستتم مناقشة الأفكار مع ممثلى وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات المحلية. - عرض قصص النجاح والتحديات التى واجهت دول تجمع الكوميسا حتى يتمكنوا من وضع وتنفيذ استراتيجيات ترويج الاستثمار. - إجمالى استثمارات الشركات المصرية فى دول منطقة الكوميسا حوالى 4.4 مليار دولار وتركزت فى 8 دول من دول المنظمة. - عدد دول الكوميسا يبلغ 21 دولة وحققت مصر صادرات لدول التجمع بلغت 1.6 مليار دولار عام 2017. - اجتماعات الكوميسا 2018 وسيلة لتحقيق عملية الاندماج بين دول التجمع بشكل يساهم بفاعلية فى إزالة القيود الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية. - 608 ملايين دولار حجم واردات مصر من دول الكوميسا خلال عام 2017. - تعداد سكان دول الكوميسا يبلغ 550 مليون نسمة فيما يبلغ إجمالى الناتج المحلى الاجمالى لدول التجمع 768 مليار دولار. يشار إلى أن "الكوميسا" هى منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا وتضم 21 دولة وانضمت لها مصر عام 1998 ومن أبرز دول التجمع و كينيا، السودان، موريشيوس، زامبيا، زيمبابوي، زامبيا ،اوغندا ,اريتريا،اثيوبيا جيبوتي، ملاوي، مدغشقر، رواندا ، بوروندي، جزر القمر، ليبيا، سيشل، وتنزانيا.

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