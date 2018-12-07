شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار من شرم الشيخ: دعم حكومى كبير لريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة تقدم دعماً كبيراً لريادة الأعمال بدليل وجود نصوص فى قانون الاستثمار لذلك علاوة على مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الشباب. وقالت الوزيرة، فى مؤتمر صحفى بشرم الشيخ بحضور فيليب لو هور الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، إن الوزارة دعمت مبادرة فكرتك شركتك والتى حققت نجاحاً كبيراً، لافتة إلى سعى الوزارة للشراكة مع افريقيا خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيترأس الاتحاد الافريقى يناير المقبل. ووجهت الوزيرة الشكر لكل شركاء التنمية على رأسهم البنك الدولى وما تقدمه مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، لافتة إلى ما تحقق من إصلاحات تشريعية واقتصادية فى مصر مما انعكس على الاقتصاد بشكل كبير.

الزميل عبد الحليم سالم خلال سؤال وزيرة االاستثمار

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