شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر اللايتكوين حول مستوى 25.00 منذ الصباح، بانتظار مزيد من الانخفاض الذي يتواجد هدفه التالي عند 20.00، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً بقية اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 30.40 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 30.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط