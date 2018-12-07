شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الريبل 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الريبل تداولات جانبية منذ الصباح ويستقر دون حاجز 0.30، بانتظار مزيد من الانخفاض الذي يستهدف مستوى 0.24 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 0.42.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.20 والمقاومة 0.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط