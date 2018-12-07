شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 101.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة، بانتظار استئناف الموجة الهابطة التي تستهدف مستوى 60.00 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 95.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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