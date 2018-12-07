شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر البتكوين حول مستوى 3350.00، ولا زلنا نرجح استمرار الضغط السلبي خلال الفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، والذي يشترط الثبات دون 3855.00، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 3000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط