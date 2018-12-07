شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط الطفيف الآن في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، يدعمه تحرك مؤشر ستوكاستيك قرب مناطق التشبع في الشراء، بانتظار التوجه نحو مستويات 0.7080 ثم 0.7020 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7277 لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7277

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط