شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً لمستوى 51.46 الآن، حيث يتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، ولا زلنا بانتظار تأكيد كسر دعم القناة الفرعية الصاعدة للاندفاع نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 49.10 وتمتد إلى 46.00 بعد كسر المستوى السابق.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 52.50 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط