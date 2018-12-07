- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً لمستوى 51.46 الآن، حيث يتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، ولا زلنا بانتظار تأكيد كسر دعم القناة الفرعية الصاعدة للاندفاع نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 49.10 وتمتد إلى 46.00 بعد كسر المستوى السابق.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 52.50 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 52.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .