شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية طفيفة ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، لكن بما بأن السعر دون 14.73، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 13.93.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.25 والمقاومة 14.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط