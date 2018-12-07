شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بتقديم التداولات الإيجابية ليختبر حاجز 1240.00، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق هذا المستوى سيحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع لاستهداف مستوى 1262.51 بشكل رئيسي.

وحتى الآن، سنحتفظ بسيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على ثبات الإغلاق اليومي دون 1238.30، مع التذكير بأن الهدف الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1208.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1220.00 والمقاومة 1250.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط