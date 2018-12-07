شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الهابط الطفيف ليقترب من اختبار مستوى 1.2730، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.2962.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2700 والمقاومة 1.2900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد