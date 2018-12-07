شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لوضع خطة انتقال جهاز التنظيم والإدارة للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قراراً بتشكيل لجنة لوضع خطة انتقال الجهاز والعاملين به إلى مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتكليفها باتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بالاستعداد، للانتقال المرن للمقر الجديد.

وأسند رئيس الجهاز، إلى اللجنة مهمة وضع تصور شامل لاحتياجات مبنى الجهاز الجديد، من أجل ضمان نجاح عملية الانتقال، على أن تتضمن محاور خطة النقل محور الخدمات المالية والإدارية، ومحور نظم المعلومات وهو المتعلق بأعمال البنية التكنولوجية للمبنى، ومحور الموارد البشرية والخاص بالأمور المتعلقة بالعاملين من حيث أعدادهم ومسمياتهم الوظيفية وملفاتهم، مشددا على ضرورة وضع برنامج زمنى محدد للنقل.

يذكر أن وفدا من قيادات الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قام بزيارة إلى مقر الجهاز بالعاصمة الإدارية نهاية الشهر الماضى، واستمعوا لشرح تفصيلى من أحد المهندسين العاملين بالموقع عن المبنى، حيث يتكون من 7 أدوار يخدمهم عدد 2 "بدروم" كساحة لانتظار السيارات، وتم تصميمه بشكل يراعى مرونة العمل الحكومى مدعوما بأحدث الوسائل التكنولوجية، مع مراعاة أى توسعات مستقبلية سواء فى عدد العاملين أو إضافة أقسام جديدة بالجهاز.