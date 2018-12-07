شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة التمويل الدولية: لن يتحقق النمو المنشود بدون القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فيليب لو هور الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، إن إفريقيا لديها فرص للنمو بشكل كبير ولا سيما فى ريادة الأعمال وفيما تملكه من قوة شابة.

وأضاف على هامش توقيع استثمار بقيمة 7 ملايين دولار مع شركتين مصرية ونيجيرية بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار التعاون الدولى فى شرم الشيخ اليوم الجمعة، أن المؤسسة انفقت 56 مليون دولار استثمارات فى افريقيا، والتى تحقق معدلات نمو كبيرة .

وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تدعم القطاع الخاص بشكل كبير، لأنه محرك النمو ومن خلاله يمكن تحقيق معدلات نمو مناسبة، مشيرا إلى أهمية الاستثمار فى ريادة الأعمال لمواجهة التحديات فى القارة ،وفى دعم قوة المرأة فى إفريقيا.