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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار العزم الايجابي – تحليل -7-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر النحاس أي ساكن بتقديمه لتداولات جانبية متكررة محاولا بذلك التصدي للضغوط السلبية وليحافظ على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة الرئيسية,نكرر التنويه إلى أهمية ثبات الدعم الرئيسي المتمركز عند 2.6900 تقريبا ولننتظر تجميعه للعزم الإيجابي ليتمكن بذلك من استئناف محاولات تسجيل الأهداف المتمركزة عند 2.8500 و 2.9100 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.8000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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