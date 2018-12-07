شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بطيء– تحليل - 7-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر البلاتين مؤخرا بتشكيل مستوى 775.00 لدعم إضافي أمام المحاولات السلبية ليضطر بذلك لتقديم تداولات بطيئة بتذبذبه حول 785.00, لكن هبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يزيد من فرص اكتساب السعر لعزم سلبي جديد ليزيد من فرص تحقيق الكسر المطلوب ومن ثم لننتظر وصوله نحو 748.00 ليشكل ذلك الهدف التالي لتداولات الفترة القريبة.

ما يجب التنويه له, أن محاولة اندفاع السعر فوق الحاجز المستقر عند 825.00 فإن ذلك سيؤكد تأجيل التداولات السلبية وليضطر لبناء تصحيح إيجابي ليزيد ذلك من فرص اختبار مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 890.00 لهذا اليوم.

نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 748.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط