شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يعزز قوة الدعم- تحليل - 7-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

استمر سعر الزوج بالتذبذب ضمن محاور القناة الصاعدة ليعزز بذلك من قوة الدعم الرئيسي والمتمركز حول142.70, لذلك سنبقى على ترجيح المحاولات الصاعدة والتي تتطلب بشكل أولي تجاوز مستوى 144.15 ليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 145.60 و 146.15 على التوالي.

تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يؤكد تخلص السعر من الضغوط السلبية ليزيد من فرص اكتسابه للعزم الإيجابي والذي يدعم الترجيح الصاعد والبدء بتسجيل الأهداف المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 143.25 و 145.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد