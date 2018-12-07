شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يوسع النطاق السلبي- تحليل - 7-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج ببناء مقاومة جديدة عند مستوى 128.80 مشكلا بذلك نطاق سلبي أوسع باستقراره ضمن القناة الهابطة الموضحة بالرسم المرفق, تؤول الإيجابية اللحظية لاندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليزيد ذلك من فرص اختبار السعر للمقاومة المذكورة سابقا ومن ثم ليبدأ بتشكيل تداولات سلبية قوية خلال الفترة القادمة.

مما سبق, وبثبات المقاومة الرئيسية نتوقع استهداف السعر بشكل أولي لمستوى 127.50 وبتحرره من هذا العائق ستمتد الخسائر خلال الفترة المتوسطة نحو 126.15 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والموضح بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.80 و 127.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة