شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم بنك كريدي يحقق الهدف الأول- تحليل - 7-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر السهم بتداولاته الأخيرة بتشكيل هجوم سلبي قوي متأثرا بقوة المقاومة المستقرة عند 11.10 لنلاحظ تحقيقه لأول الأهداف الرئيسية والمستقرة عند 10.10, حاليا وبثبات السعر ضمن محاور القناة الهابطة نتوقع باكتسابه لعزم سلبي جديد كسر الحاجز الحالي ليبدأ باستهداف مستويات سلبية جديدة قد تمتد نحو 9.50 ليواجه بذلك دعم القناة الهابطة الرئيسي.

تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع البيع يزيد من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي ليتمكن بذلك من تحقيق الكسر المطلوب والوصول نحو الهدف السلبي المقترح سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 10.50 و 9.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط