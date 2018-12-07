شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد من أدنى مستوى فى عامين مع انتعاش قطاع التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لترتد من أدنى مستوى فى عامين المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعد انتعاش قطاع التكنولوجيا وانحسار مخاوف حدوث تصاعد جديد فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.8% حتى الساعة 08:20 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 3.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 ، متكبدا أكبر خسارة يومية منذ الاستفتاء البريطاني فى حزيران/يونيو 2016.

انخفضت الأسهم على نطاق واسع يوم الخميس بقيادة شركة التكنولوجيا ، بعد القبض على مسؤولة تنفيذية كبيرة في هواوي الصينية ، الأمر الذي أجج المخاوف من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليرتد من أدنى مستوى فى عامين ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

ارتفع قطاع التكنولوجيا بأكثر من 2% ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، ليسترد بعض من خسائره التي تكبدها بالجلسة السابقة ، يأتي هذا مع تراجع المخاوف من حدوث تصاعد جديد فى التوترات التجارية بين أكبر اقتصاديين بالعالم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5 % ،قبيل افتتاح جلسة التداول الرسمية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، وقبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية خلال تشرين الثاني / نوفمبر ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي وحول احتمالات استمرار البنك الفيدرالي الاتحادي فى تشديد السياسة النقدية.

صعد مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،وفى فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 1.0% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.5% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.2%.