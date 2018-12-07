- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد من أدنى مستوى فى عامين مع انتعاش قطاع التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لترتد من أدنى مستوى فى عامين المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعد انتعاش قطاع التكنولوجيا وانحسار مخاوف حدوث تصاعد جديد فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.8% حتى الساعة 08:20 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 3.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 ، متكبدا أكبر خسارة يومية منذ الاستفتاء البريطاني فى حزيران/يونيو 2016.
انخفضت الأسهم على نطاق واسع يوم الخميس بقيادة شركة التكنولوجيا ، بعد القبض على مسؤولة تنفيذية كبيرة في هواوي الصينية ، الأمر الذي أجج المخاوف من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليرتد من أدنى مستوى فى عامين ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.
ارتفع قطاع التكنولوجيا بأكثر من 2% ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، ليسترد بعض من خسائره التي تكبدها بالجلسة السابقة ، يأتي هذا مع تراجع المخاوف من حدوث تصاعد جديد فى التوترات التجارية بين أكبر اقتصاديين بالعالم.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5 % ،قبيل افتتاح جلسة التداول الرسمية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، وقبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية خلال تشرين الثاني / نوفمبر ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي وحول احتمالات استمرار البنك الفيدرالي الاتحادي فى تشديد السياسة النقدية.
صعد مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،وفى فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 1.0% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.5% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.2%.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد من أدنى مستوى فى عامين مع انتعاش قطاع التكنولوجيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .