شكرا لقرائتكم «أدنوك» تخفض أسعار جميع خامات النفط لنوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، سنغافورة (رويترز) | منذ 10 ساعات في 7 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 23:01

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس، إنها حددت بأثر رجعي سعر بيع خامها القياسي مربان لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) عند 68 دولاراً للبرميل.



وتظهر حسابات «رويترز» أنه بذلك تصبح علاوة سعر البيع الرسمي لخام «مربان» فوق الأسعار المعروضة لخام دبي 2.44 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر).

ويتماشى الخفض مع توقعات السوق، لكن متعاملين قالوا إنه سيتعين على «أدنوك» أن تخفض علاوة «مربان» إلى الأسعار المعروضة لخام دبي على مدى شهرين آخرين لكي تظل أسعارها تنافسية مقابل سعر الخام العربي الخفيف جداً (السعودي)، الذي جرى تسعيره عند 75 سنتاً فوق الأسعار المعروضة لخامي سلطنة عمان ودبي لشهر كانون الثاني (يناير).

وقال تاجر يعمل من سنغافورة «(مربان) سيواجه صعوبات أمام الخام العربي الخفيف جداً».

وعلى نحو منفصل، حددت «أدنوك» سعر البيع الرسمي لخامها الجديد «أم اللولو» لشهر نوفمبر بزيادة 15 سنتاً فوق سعر البيع الرسمي لخام «داس أي» بارتفاع خمسة سنتات مقارنة مع الشهر السابق. وبالنسبة لخام «زاكوم» العلوي المتوسط الكبريت، خفضت «أدنوك» علاوة سعر البيع الرسمي للخام إلى 32 سنتاً للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي مقارنة مع توقعات لتراجع بنحو 20 سنتاً. ويفوق الخفض أيضاً خام «قطر البحري» المنافس والذي سجل تراجعاً قدره 17 سنتاً في علاوة سعر بيعه الرسمي فوق الأسعار المعروضة لخام دبي لشهر نوفمبر.

إلى ذلك، قال مصدر بالصناعة لوكالة «رويترز» أمس، إن الهند ستستورد النفط الخام من إيران باستخدام آلية سداد بالروبية، مضيفاً أن 50 في المئة من تلك المدفوعات سَيُستخدم لتصدير منتجات إلى طهران.

كانت الولايات المتحدة أعادت الشهر الماضي فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بسبب تدخلات طهران في صراعات عدة في الشرق الأوسط. والهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين.