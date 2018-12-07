شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اليورو مقابل الدولار فى انتظار بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة انتظارا لصدور بيانات الوظائف الأمريكية فى وقت لاحق اليوم ، والتي تقدم أدلة جديدة حول مسار نمو أكبر اقتصاد بالعالم ،وحول احتمالات الاستمرار فى تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ويتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1370$ من سعر الافتتاح 1.1372$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1381$ ،وأدنى سعر 1.1365$.

حققت العملة الأوروبية الموحدة بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفعل نزول الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، بعد بيانات أسوأ من التوقعات عن الوظائف الجديدة للقطاع الخاص الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

والعملة الأمريكية تحت الضغط السلبي بالفترة الأخيرة ، خاصة بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي ،بأن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من مستويات محايدة ، انعكست تلك التصريحات أيضا بالسلب على عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة إلى 2.896 % ،والذي يعد أدنى مستوى منذ آب/أغسطس الماضي.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول مسار نمو أكبر اقتصاد بالعالم ،وحول احتمالات استمرار الاحتياطي الاتحادي فى تشديد السياسة النقدية ،ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات الوظائف الأمريكية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، ضعف البيانات سوف تقلص تلك الاحتمالات وتدفع الدولار الأمريكي إلى المزيد من الخسائر مقابل معظم العملات.