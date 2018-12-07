شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الرقمية الايتكوين بأكثر من الاثنان بالمائة للأدنى لها في عام ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الرقمية اللايتكوين بما يفوق الاثنين بالمائة أو بقرابة 1$ اليوم الجمعة لنشهد الأدنى لها منذ 15 من حزيران/يونيو من عام 2017 ولتعد بصدد استأنف مسيرات الخسائر الأسبوعية للأسبوع التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابيع في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 06:22 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.62% إلى مستويات 26.20$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 26.975$ بعد أن حققت الأدنى لها في عام ونصف عند 25.318$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 27.013$.

هذا قد وعدت مجموعة العشرين عقب اجتماعها في نهاية الأسبوع الماضي بتنظيم تداول العملات الرقمية لمنع عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع معايير العمل المالي للمجموعة، ونود الإشارة لكون قلق المستثمرين من مكافحة الحكومات العالمية للأصول الرقمية التي حققت في مطلع هذا العام مستويات قياسية، أدى في نهاية المطاف لدخولها في موجة بيوع موسعة خلال تداولات هذا العام.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت في وقت سابق من الشهر الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية ستكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية ستحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن العديد من المصارف تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية، ونود الإشارة لكون لاجارد قد طالبت مسبقاً بالتعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة.

ويذكر أن العملة الرقمية اللايتكوين تكبدت الشهر الماضي سابع خسائر شهرية لها على التوالي لتعكس أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015، في ظلال موجه البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية منذ مطلع هذا العام والتي اتسعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة وبالأخص في الأسبوع قبل الماضي حينما تراجع اللايتكوين بقرابة 26% موضحة أسوء أداء أسبوعي لها منذ الأسبوع الأخير من آذار/مارس الماضي.

هذا وقد تم طرح اللايتكوين للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام، قبل أن تحقق في 19 من كانون الأول/ديسمبر الماضي الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ ، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى له في عام ونصف.