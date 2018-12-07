شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في نيويورك بالإضافة إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1367 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1374 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1367، بينما حقق الأعلى له عند 1.1383.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 0.8%، وذلك قبل الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 1.8% في أيلول/سبتمبر.

وبالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري الفرنسي والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 5.9 مليار يورو مقابل 5.7 مليار يورو في أيلول/سبتمبر، وقبل صدور قراءة مبيعات التجزئة الإيطالية والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 0.8% في أيلول/سبتمبر، وصولاً لصدور القراءة النهاية للتغير في التوظيف لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقراراً عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل 0.4% في الربع الثاني الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل عن الربع الثالث والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل 0.4% في الربع الثاني، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.7% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل 2.1% في الربع الثاني.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مقابلة أجراها ميرفن كينج ضمن فعليات مؤتمر مؤسسة لندن لعلوم الاقتصاد في نيويورك، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن الاقتصاد وأمريكا الريفية في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان في واشنطون.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي عند الأدنى لها في قرابة خمسة عقود من الزمان، وسط التوقعات بأن تعكس قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما يتطلع المستثمرين إلى صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 198 ألف وظيفة مضافة مقابل 250 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس استقراراً عند 0.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 97.0 مقابل 97.5 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد عن الاستقرار المالي في معهد بيترسون في واشنطون وسط تطلع المستثمرين لأي تلميحات حيال مستقبل تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.