شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يرفع قيودا على توظيف الأتراك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع قيودا كانت مفروضة على توظيف الأتراك وعلى الشركات التركية العاملة في روسيا في إطار اتفاق لإصلاح العلاقات التي تضررت جراء إسقاط تركيا طائرة روسية في عام 2015.

وأضاف الكرملين أن بوتين قرر أيضا إعادة العمل جزئيا باتفاق مشترك بشأن حركة مواطني البلدين كان قد تم تعليقه بعد إسقاط تركيا الطائرة العسكرية الروسية بالقرب من الحدود السورية.

ووافق الرئيس الروسي على رفع بعض القيود بعد اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان مطلع مايو أيار.

وما تزال روسيا تفرض حظرا على واردات الطماطم التركية على الرغم من اقتراح تركي برفع الحظر في غير وقت موسم زراعتها في روسيا.

وردا على ذلك فرضت أنقرة رسوما جمركية تعجيزية على واردات القمح الروسي اعتبارا من منتصف مارس آذار على نحو يشكل حظرا لتلك الواردات من الناحية العملية لكنها استأنفت المشتريات بعد اجتماع الرئيسين في الثالث مايو أيار.