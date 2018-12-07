شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار الكويتية تنفي تراجع قيمة أصول الصندوق السيادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تدير الصندوق السيادي للكويت تراجع قيمة أصول الصندوق.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الهيئة قولها "لا تراجع في الاحتياطيات أبدا... لا تغيير في سياسة الاستثمار المتبعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار لصناديقها السيادية".

وذكرت أنه لا صحة للأرقام والبيانات التي أوردتها إحدى الصحف الكويتية عن تراجع قيمة أصول صندوق الثروة السيادية نقلا عن معهد صناديق الثروة السيادية معتبرة أن هذه الأرقام والبيانات الواردة "غير واقعية".

وكانت صحيفة "الراي" الكويتية قالت اليوم استنادا إلى بيانات المعهد المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية إن قيمة أصول الصندوق السيادي الكويتي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار هبطت من نحو 592 مليار دولار في يناير/كانون الثاني إلى نحو 524 مليار دولار، وفق آخر تحديث لقاعدة بيانات المعهد في أبريل/نيسان.