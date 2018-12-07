شكرا لقرائتكم خبر عن "قروض الغلابة".. ما هو التمويل المتناهى الصغر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظن الكثيرون أن الحصول على قرض مقصور فقط على طبقة الأغنياء والمقتدرين، لأن لديهم ملاءة مالية تساعدهم على سداد قيمة القرض، ولكن هذا منقوص إذ يمكن لغير القادرين الحصول على تمويل صغير للأنشطة التجارية بما يساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم، وذلك من خلال التمويل متناهى الصغر.





ما هو التمويل متناهى الصغر؟يقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للافراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق اثر ايجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقا للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصى والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ أو خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصى مع الافراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.



قانون التمويلوفى 13 نوفمبر تم نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وبدأت الهيئة فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية.

​ماهى المجالات الانتاجية والصناعية والحرفية المسموح بها للتمويل متناهى الصغر قانون التمويلوفى 13 نوفمبر تم نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وبدأت الهيئة فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية.​ماهى المجالات الانتاجية والصناعية والحرفية المسموح بها للتمويل متناهى الصغر

كافة مجالات الانتاج والتصنيع فى مجال المنسوجات والحياكة والأثاث

المنتجات الغذائية والجلدية والورقية والخشبية والمعدنية والبلاستيكية والزجاجية

الأدوات المكتبية والأجهزة والآلات والمعدات

المشغولات اليدوية بكافة أنواعها

تدوير المخلفات

وغير ذلك من الأنشطة أو المشروعات فى المجالات الانتاجية والصناعية والحرفية.



ما هى المجالات الخدمية المسموح بها للتمويل متناهى الصغر ما هى المجالات الخدمية المسموح بها للتمويل متناهى الصغر

أعمال المقاولات والتشطيب

النقل

التعبئة والتخزين والصيانة والإصلاح

المطاعم والتغذية

المراكز الرياضية والألعاب والترفيه

خدمات الحاسب الآلى ونظم المعلومات والاتصالات

الخدمات الصحية والطبية والخدمات التعليمية والتدريب

خدمات السياحة والسفر

التصوير والأعمال الفنية والإعلان

الطباعة والتصوير والتجليد والخدمات المهنية

خدمات النظافة وتنظيف وكى الملابس

غير ذلك من الأنشطة أو المشروعات فى المجالات الخدمية.

ما هى المجالات التجارية المسموح بها للتمويل متناهى الصغر.

كافة الأنشطة أو المشروعات فى مجالات تجارة الجملة والتجزئة والتوريدات

أعمال الوساطة والتوزيع.

ماهو التمويل الجماعى المسموح بها للتمويل متناهى الصغر ماهو التمويل الجماعى المسموح بها للتمويل متناهى الصغر

وسيلة يعتمد عليها معظم الناس ليخففوا من حدة المخاطر الخارجة عن إرادتهم التأمين لكل شرائح المجتمع تأمين تقليدى تأمين صغير يجوز للجمعية أو المؤسسة منح تمويل جماعى لمجموعة متضامنة من الأفراد فى سداد قيمة التمويل وتحدد الجمعية أو المؤسسة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة، ينظم العقد حالات تغيير بعض أعضاء المجموعة، وفى جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من عقد التمويل الجماعى أو بيان كامل بشروط التمويل.

بلغت عدد منافذ مقدمى خدمة نشاط التمويل متناهى الصغر 1558 منفذا تغطى 27 محافظة، وما حققته أرصدة النشاط وبما يعنى مجموع الأموال التى تم منحها كتمويل للمواطنين ما يزيد عن 7.12 مليار جنية بنهاية عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 59% مقارنة عن نفس الفترة من عام 2016 والتى بلغت ارصدت النشاط بها ما يزيد عن 4.49 مليار جنيه.

وحقق التمويل متناهى متناهى الصغر، نمو ملحوظة فى نهاية الربع الثالث من عام 2018، بنحو 78% لتصل إلى 16.242 مليار جنيه، مقابل 9.121 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من عام 2017، وزيادة قاعدة العملاء بواقع 26%، لتصل إلى 3.030 مليون عميل فى نهاية الربع الثالث من عام 2018، بدلاً من2.412 مليون جنيه فى نهاية الربع الثالث من 2017.