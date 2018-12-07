شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان هيئة الاستثمار ضوابط إصدارها..ما هى الأسهم الممتازة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة الاستثمار كتاباً دورياً بشأن زيادة رأس المال بأسهم ممتازة، وذلك بغرض تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة والتيسير على المستثمرين وزيادة الوعى لدى المتعاملين مع الشركات، ولكن الكثيرين لا يعرفون ما هى الأسهم الممتازة وفوائد إصدارها، وما هو ما نستعرضه فى التقرير التالى.

بداية ما هى الأسهم، هى وثيقة ملكية لجزء من الشركة يعادل قيمة هذا السهم، وتحقق الأسهم أعلى عائد على المدى الطويل، لاسيما إذا كان الهدف من الاستثمار هو تحقيق النمو.

وهناك تصنيفات عديدة للأسهم ولأنواعها من حيث مقابل الوفاء، حيث توجد أسهم نقدية وأخرى عينية، ومن حيث اسمية السهم فهناك أسهم اسمية يسجل اسم صاحبها على صك السهم، أو أسهم لحاملها لا يكتب اسم صاحبها على صك السهم وتنتقل ملكيتها بمجرد التداول بين الأفراد، إلا أنها تنقسم بصفة عامة إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة.



أنوع الأسهم أنوع الأسهم

والأسهم العادية هى مستند ملكية تمنح لصاحبها مجموعة من الحقوق، مثل حق تحويل الملكية لشخص آخر، وحق فى الحصول على الأرباح التى توزعها الشركة، وحق الإطلاع على دفاتر الشركة، وأيضاً حق الأولوية فى الاكتتاب عند زيادة رأسمال الشركة، وحق التصويت وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية، وحق اقتسام أصول الشركة عند التصفية، وحق الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة.

أما الأسهم الممتازة فكما هو واضح من اسمها تمنح لحاملها حقوق إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادى، وقد تجتمع هذه الحقوق أو بعض منها فى بعض الأسهم الممتازة أو تختلف من نوعية لأخرى، والأسهم الممتازة يحصل أصحابها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية فى الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أنهم يتمتعون بأولوية فى الحصول على ناتج تصفية الشركة قبل حملة الأسهم العادية وبعد حملة السندات.

وهناك أسهم ممتازة من حيث حق التصويت، فبالرغم من أنه فى معظم الأحوال ليس للأسهم الممتازة حق التصويت فى الجمعيات العمومية، إلا أن بعض الإصدارات منها قد تخول لحاملها الحق فى حضور الجمعيات العمومية وانتخاب أعضاء مجلس إدارة.



وما هى مزايا ومخاطر الاستثمار فى الأسهم؟ وما هى مزايا ومخاطر الاستثمار فى الأسهم؟

تعتبر الأسهم أفضل أداة مالية للاستثمار على المدى الطويل، لا سيما إذا كان الهدف من الاستثمار هو تحقيق النمو، وعندما يشترى المستثمر سهماً فهو بذلك يصبح مالكاً لجزء من الشركة يعادل قيمة هذا السهم ويحقق ملكية السهم مزايا لصاحبه من خلال:

زيادة حصته من ملكية الشركة بما تمثله قيمة الأسهم التى يمتلكها مع زيادة نمو الشركة، وهذا ما يعكسه بصورة مباشرة سعر السهم الذى سيرتفع محققاً أرباحاً رأسمالية.

الحصول على توزيعات من أرباح الشركة.



والاستثمار فى الأسهم لا يخلو من المخاطر، ومن أمثلة مخاطر الاستثمار فى الأسهم: والاستثمار فى الأسهم لا يخلو من المخاطر، ومن أمثلة مخاطر الاستثمار فى الأسهم:

مخاطر تقلب أرباح الشركة.

مخاطر انخفاض سعر السهم.

مخاطر عدم سيولة السهم، وهو ما يعنى انخفاض الطلب على شرائه.