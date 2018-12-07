شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحقق الهدف – تحليل - 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر اللايتكوين بتحقيق هدفنا الرئيسي عند 25.00 ويستقر عنده، ويبدأ اليوم بميل هابط إضافي يدعم فرص امتداد الموجة الهابطة خلال الجلسات القادمة، بانتظار استهداف مستوى 20.00 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 30.40. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 30.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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