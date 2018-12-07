شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يكسر الجمود – تحليل - 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الريبل تداولات سلبية ملحوظة بعد فترة الهدوء التي شهدها مؤخراً، ليقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.24، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى القصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

نشير إلى أن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر نحو 0.20 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات دون 0.42 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.20 والمقاومة 0.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط