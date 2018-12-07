شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الإيثريوم تداولات سلبية قوية ليتجاوز أهدافنا المنتظرة عند 100.00 ثم 90.00 ويستقر دون المستوى الأخير، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، ونتوقع أن يتجه نحو مناطق تصل إلى 60.00 خلال الفترة القادمة.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 101.00 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 95.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط