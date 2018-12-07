شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يجتاز الهدف – تحليل - 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البتكوين بتحقيق هدفنا المنتظر عند 3475.00، ويتكبّد مزيد من الخسائر ليتجاوز هذا المستوى ويتجه نحو اختبار محتمل لحاجز 3000.00 دولار، بانتظار مزيد من الانخفاض المتوقع لهذا اليوم.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون 3855.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط