شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.9900 ويستقر قربه، بانتظار مزيد من الانخفاض الذي يدعمه الضغط السلبي القادم من المتوسط المتحرك 50 لكسر المستوى المذكور ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.9835 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط الثبات دون مستوى 0.9990.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9850 والمقاومة 0.9990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط