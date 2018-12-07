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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته دون دعم القناة الصاعدة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 0.7080 ثم 0.7020 بشكل رئيسي، بينما يمثل الثبات دون 0.7277 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7277
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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