شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية قوية يوم أمس واقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 57.77، ونلاحظ ارتداد السعر الصاعد ليختبر حاجز 60.00، بينما يبدأ اليوم بميل هابط في إشارة لاستئناف التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى مسيطراً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 61.80 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 56.91.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 61.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط