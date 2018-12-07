شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يضغط على الدعم – تحليل - 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول مستوى 51.46، وأجرى عدة محاولات لكسر دعم القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الإجمالي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 49.10.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر نحو مناطق 46.00 على المدى القريب، بينما يمثل الثبات دون 52.50 الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط