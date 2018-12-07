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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم جيد عند 14.35 دون أن يتمكّن من الثبات دونه، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع في الشراء الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف المحاولات السلبية واستهداف مستوى 13.93 الذي يمثل محطتنا الرئيسية التالية.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة ما لم نشهد اختراقاً واضحاً وثباتاً فوق 14.73.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.25 والمقاومة 14.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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