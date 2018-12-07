شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع من جديد – تحليل - 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب اليوم بارتفاع جديد ليتحرك فوق مستوى 1238.30، لكنه أغلق شمعة يوم أمس دون هذا المستوى أيضاً، مما يبقي على الفرص قائمة لاستمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، بانتظار استهداف مستوى 1208.40 بشكل رئيسي.

نذكر بأن كسر 1230.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، بينما ثبات السعر فوق 1238.30 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر للتوجه نحو 1262.51 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1220.00 والمقاومة 1250.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط