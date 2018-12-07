شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في أسبوعين مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار والأنظار على اجتماع أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد أسعار خام نيمكس وخام برنت للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وعلى أعتاب فعليات الاجتماع النصف سنوي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها في فيينا.

وفي تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.54% لتتداول حالياً عند مستويات 51.21$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.49$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 14 شباط/فبراير القادم 0.78% لتتداول عند 59.59$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.06$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.83 مقارنة بالافتتاحية عند 96.81.

هذا وتتطلع الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي عند الأدنى لها في قرابة خمسة عقود من الزمان، وسط التوقعات بأن تعكس قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما يتطلع المستثمرين إلى صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 198 ألف وظيفة مضافة مقابل 250 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس استقراراً عند 0.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 97.0 مقابل 97.5 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عجز في المخزونات 7.3 مليون برميل، لنشهد أول عجز للمخزونات في أحدى عشرة أسبوع وانتهاء أطول سلسة فوائض في المخزونات منذ منتصف عام 2015.

على الصعيد الأخر، فقد انقضى بالأمس اجتماع النصف منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا التي تشارك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 600 ألف برميل يومياً من مجمل الاتفاق 1.8 مليون برميل يومياً والذي ينتهي مع انقضاء هذا العام، دون التوصل لاتفاق يخص مستقبل خفض الإنتاج على أن تستكمل المحادثات اليوم في فيينا قبل الإعلان عن القرار النهائي للمنظمة وحلفائها المنتجين من خارجها.

وفي نفس السياق، أفاد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الخيار المطروح للنقاش هو خفض الإنتاج بواقع واحد مليون برميل يومياً، موضحاً رغبة بلاده، في أن تساهم روسيا بخفض أكبر قدر ممكن من إنتاجها، ومضيفاً أن العقبة الوحيدة هي صعوبة إجماع كافة الآراء على مقترح واحد، مع أعربه عن عدم ثقته في التوصل لاتفاق خلال اجتماع اليوم في فيينا.

ونوه أيضا الفالح لكون الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها بأن تملي على أوبك وحلفائها المنتجين من خارجها ما يجب فعله، موضحاً أنهم لا يحتاجون إذن من أحد لخفض الإنتاج، وجاء ذلك في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة وحلفائها عن طريق تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر بعدم خفض مستويات الإنتاج خلال العام المقبل 2019، لكون ذلك سيؤدي لارتفاع أسعار النفط.

كما صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالأمس أنه لا يمكن لروسيا خفض إنتاج النفط خلال فصل الشتاء أكثر من الدول الأخرى نظراً للظروف المناخية والجيولوجية لبلاده، مع أفادته بأن أوبك تعتمد في تقييماتها على المؤشرات الحقيقة في الأسواق، وليس على التغريدات عبر توتير، موضحاً أن قرار أوبك سيعتمد على المؤشرات الموضوعية للقطاع والتوقعات بالإَضافة إلى الموازنة بين العرض والطلب والاحتياطات في الدول المصدرة.

ونود الإشارة لكون إنتاج روسيا حالياً من النفط يقدر بنحو 11.37 مليون برميل يومياً، بينما أفادت بعض التقرير مؤخراً أن السعودية قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد تقرير أخرى أفادت باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط مؤخراً عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً وأنها أصبحت مصدر صافي للنفط لأول مرة في 75 عاماً.

هذا يعد تنامي تشكك الأسواق في قدرة أوبك على احتواء والحد من فائض المعروض النفطي الذي يلوح في الآفاق، وتنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية، بالإضافة لارتفاع الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية مؤخراً يلقي بظلاله على أداء أسعار النفط التي تشهد في الآونة الأخيرة موجة بيوع موسعة بلغت ذروتها الشهر الماضي حينما عكست أكبر خسائر شهرية لها في عقد من الزمان.

وفي نفس السياق، يعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار مؤخراً من ضمن العمل التي تثقل على أداء أسعار النفط التي قد تظل تحت الضغوط ما لم يتوصل أوبك لاتفاق بخفض الإنتاج، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الأخير، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 887 منصة.