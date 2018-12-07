شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تغيرات طفيفة في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابي بخلاف الجلسات السابقة في أعقاب التقرير التي تطرقت إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرس ما إذا كان سينتهج سياسة الانتظار والترقب وسط تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية على أعتاب اجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك وفقاً لما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.03% ليخسر 0.49 نقطة ويصل إلى المستوى 1,610.11، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.10% ليربح 22.40 نقطة ويصل إلى المستوى 21,524.02.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.11% ليربح 1.64 نقطة ويصل إلى المستوى 3,185.26. كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.06% ليربح هو الأخر 1.64 نقطة ويصل إلى المستوى 2,606.82.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 0.21% ليربح 55.13 نقطة ويصل إلى المستوى 26,211.51. وشهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 0.14% ليربح هو الأخر 2.91 نقطة ويصل إلى المستوى 2,071.60.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.28% ليربح 24.81 نقطة ويصل إلى المستوى 8,783.03، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.51% ليربح هو الأخر 28.95 نقطة ويصل إلى المستوى 5,686.60.