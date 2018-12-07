شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الطباعة: 12 شركة من الأعضاء تشارك بالمعرض الأفريقى للتجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن 12 شركة من أعضاء الغرفة تشارك فى المعرض الأفريقى للتجارة البينية حتى الآن، والذى يعقد فى القاهرة خلال شهر ديسمبر الجارى.

وأشار جابر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن الغرفة والمجلس التصديرى يشاركان بجناح فى المعرض بمساحة 200 متر، لشركات القطاع ( التعبئة و التغليف والطباعة والورق والإعلان )، لعرض منتجات الشركات العارضة التى تتطلع إلى فرص تصديرية للسوق الأفريقية.